Muhteşem dönüş

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ATV dizisi 'Altı Üstü İstanbul'un, önceki akşamki bölümü nefes kesti. İki hafta sonra ekrana dönen dizide; Emir ve Uzay'ın mezarlarından çıkarılan cesetlerin üzerinden kimlikleri çıkınca aileleri yıkıldı. Ancak Emir ve Uzay, gizli bir polis operasyonuyla son anda kurtarılmıştı. Ölü gösterilen Emir, annesiyle gizlice buluştu. Dizi; Tüm Kişiler'de yüzde 7,51 izlenme oranı ve 22,40 izlenme payı, AB'de 4,80 izlenme oranı ve 16,23 izlenme payı, 20+ABC1'de 7,05 izlenme oranı ve 20,31 izlenme payıyla tüm kategorilerde 1. sıraya yerleşti.