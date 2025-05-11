Müjde Ar’ın olaylı gecesi! Gazetecilerin üzerine yürüdü

Türk sinemasının ünlü ismi Müjde Ar, önceki akşam Etiler'de görüntülendi. Karşısında bir anda gazetecileri gören oyuncu, kısa süreli şok yaşadı. Ar, yaşadığı panikle gazetecilere hakaretler ederek üzerlerine yürüdü.

Ünlü oyunu kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz kimsiniz? Neden üzerime geliyorsunuz? Basın mensubu olduğunuzu nereden bileyim?" diyerek bağırdı.

Gazeteciler Ar'a, 'Elimizdeki mikrofonları görüyorsunuz" diye yanıt verirken Ar, bir muhabirinin yakasını tutarak hakaretlerine devam etti. Çevredekiler oyuncunun bu hareketine bir anlam veremeyerek şaşkınlık içinde durumu izledi.