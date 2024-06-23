‘Mustafa abi üstadım her yerde selam veririm’

Şarkıcı Koray Avcı, Kıbrıs'ta bir otelde sahneye çıktı. Yeni single'ı olduğundan bahseden Avcı, "Arabesk bir parça okuyacağım. Herkesin bildiği, aynı zamanda benim de çok sevdiğim bir şarkı" dedi. Avcı'ya şarkıcı Mustafa Keser'in bir röportajında isim vermeden kendisinden bahsettiği iddiası da soruldu. Keser, 6-7 sene kadar önce Ankara'da sahne aldığı zamanlarda mekan sahibi tarafından Koray Avcı olduğu iddia edilen şarkıcının yanına getirildiğini ve "Yeni piyasaya sürüyorum. Yanında görünsün" dediğini söyledi. Söz konusu kişinin utana sıkıla yanına oturduğunu belirten Keser, "Şimdi adam oldu, benden çok kazanıyor. İki defa uçakta karşılaştık, selam vermedi" demişti. Avcı, Keser'in bu sözleriyle ilgili şunları söyledi: "Mustafa abi üstadımız. Her gördüğüm yerde selam veririm. Ben o mekanda 2015'te sahne aldım. Mustafa hocam orada 2017'de sahneye çıktı."