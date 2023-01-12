Müstehcenlik davasına gelen fenomen Merve Taşkın hakim karşısına çıktığı kıyafeti ile şaşırttı!

TAKİPÇİ ARTTIRMAK İÇİN KULLANMIŞ

Bahsi geçen siteye 18 yaşından küçüklerin üye olamadığını sözlerine ekleyen Taşkın, ''Siteyi sosyal medyadaki takipçi sayımı arttırmak amaçlı kullandım. Sitede herhangi bir fotoğraf ya da video satışı yapmadım. Ayrıca dosyaya konu edilen müstehcen olduğu iddia edilen fotoğrafların müstehcen olduğunu düşünmüyorum. Arkadaşımın ablası beni tehdit ediyordu. Şikayetimi geri çekmediğim için açılmış bir davam var. Beni manipüle etmek amacıyla şikâyetçi oldular. Çok zor durumda kaldım. Söz konusu görseller benim sosyal medyamda mevcut olan görseller. Instagram'da topluluk kuralları vardır bunları ihlal etmemiz söz konusu olamaz'' dedi.