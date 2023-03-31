Mutfak Bahane’de çeyrek finalin şampiyonu belli oldu!

Mutfak Bahane'de dört hafta boyunca kıyasıya rekabet eden gelinler ve kayınvalideleri için heyecan doruktaydı. Büyük final öncesi birbirinden güzel yemekler hazırlayan gelinler yüksek puanlar almak için kıyasıya mücadele etti. Dört haftadır biriktirdikleri puanların birbirine yakın olması ise rekabeti arttırdı.