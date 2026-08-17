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Giriş Tarihi: 17.08.2026

‘Mutfaklarımız benziyor’

‘Mutfaklarımız benziyor’
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Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Malatya Kültür Yolu Festivali Oğuzhan Koç'u ağırladı. 100. Yıl Kent Parkı'nda hayranlarıyla buluşan sanatçı, kentin yöresel lezzetlerini de deneyimledi. 'Analı Kızlı' ve 'Geleli Kebabı' yiyen Koç, "Ben de Erzincanlıyım, iki şehrin yemek kültürü birbirine yakın. 'Analı Kızlı' yemeğini severim, 'Geleli Kebabı'nı da ilk kez yedim ve çok güzeldi" dedi. 'Yaradana Yalvartma', 'Aşk Beni Yendi', 'Kimseler Bulamasın' gibi birçok şarkısını seslendiren şarkıcı hayranlarına müzik ziyafeti çekti.
#OĞUZHAN KOÇ #ERZİNCAN #KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

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‘Mutfaklarımız benziyor’
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