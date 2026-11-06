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Giriş Tarihi: 06.11.2026 10:50

Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

Esra Bilgiç ve Faruk Sabancı'nın gözlerden uzak ama bir o kadar da mutlu sürdürdüğü beraberlikleri magazin gündeminin odağında yer almaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 32. yaş gününü kutlayan güzel oyuncu, sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisinin gidişatı hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

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Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...
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Dizi dünyasının aranan yüzlerinden ünlü oyuncu Esra Bilgiç ile DJ Faruk Sabancı'nın aşkı tüm hızıyla sürüyor.

Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

Birlikte geçirdikleri keyifli anlar ve yan yana görüntülendikleri her an sosyal medyada büyük ilgi gören çift, magazin basınının da yakın takibinde.

Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

Geçtiğimiz günlerde 32. yaşına adım atan ünlü oyuncuya sevgilisinden duygusal bir paylaşım gelmişti.

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Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşmüştü.

Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

İkilinin bu romantik karesi kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.

Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

32 yaşına basan güzel oyuncu, yeni yaş heyecanını ve ilişkilerindeki son durumu takipçileriyle paylaştı.

Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Son dönemde hem kariyerindeki projeleriyle hem de özel hayatındaki huzuruyla adından söz ettiren ünlü isim, sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikteliğinin nasıl gittiğine dair soruları içtenlikle yanıtladı.

Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

Mutluluğu yüzünden okunan güzel oyuncu, ilişkilerindeki olumlu gidişatı şu sözlerle ifade etti:

"Çok güzel gidiyor, her şey yolunda."

Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

Birlikte geçirdikleri doğum günü kutlamasının da oldukça keyifli geçtiğini belirten ünlü isim, zaman zaman sevgilisiyle çekildiği romantik kareleri de takipçileriyle paylaşıyor.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

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Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...
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