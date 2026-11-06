Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

Birlikte geçirdikleri keyifli anlar ve yan yana görüntülendikleri her an sosyal medyada büyük ilgi gören çift, magazin basınının da yakın takibinde.
Faruk Sabancı, Bilgiç ile birlikte yer aldıkları siyah-beyaz bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak altına "İyi ki doğdun aşkım" notunu düşmüştü.
İkilinin bu romantik karesi kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi görmüştü.
32 yaşına basan güzel oyuncu, yeni yaş heyecanını ve ilişkilerindeki son durumu takipçileriyle paylaştı.
"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"
Son dönemde hem kariyerindeki projeleriyle hem de özel hayatındaki huzuruyla adından söz ettiren ünlü isim, sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikteliğinin nasıl gittiğine dair soruları içtenlikle yanıtladı.
Mutluluğu yüzünden okunan güzel oyuncu, ilişkilerindeki olumlu gidişatı şu sözlerle ifade etti:
"Çok güzel gidiyor, her şey yolunda."