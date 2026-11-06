Mutluluğu yüzünden okunuyor! Esra Bilgiç sevgilisi Faruk Sabancı ile olan ilişkisindeki son durumu paylaştı...

"İLİŞKİMİZ ÇOK GÜZEL GİDİYOR"

Son dönemde hem kariyerindeki projeleriyle hem de özel hayatındaki huzuruyla adından söz ettiren ünlü isim, sevgilisi Faruk Sabancı ile birlikteliğinin nasıl gittiğine dair soruları içtenlikle yanıtladı.