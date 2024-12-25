Muud’da 2024 favorileri belli oldu !

Kullanıcılara aralıksız müzik keyfi yaşatan Muud, yıla damga vuran müzik dünyasının enlerini 'Muud Look 2024' listesiyle açıkladı. Zengin müzik arşiviyle dikkat çeken Muud'da; 2024'ün en çok dinlenen şarkıları, sanatçıları, albümleri ve indirilen şarkıları ile kullanıcıların en çok tercih ettiği müzik listeleri belirlendi.

DİNLEME ALIŞKANLIKLARI MUUD LOOK 2024'TE

Türk Telekom'un dijital müzik platformu Muud, kullanım kolaylığı sunan özellikleriyle öne çıkmaya devam ediyor. Müzik dinleme deneyimini kolaylaştıran Muud'da dinleyiciler, Muud Look 2024 ile yıl içerisinde "En Çok Dinlediği Şarkılar", "En Çok Dinlediği Sanatçılar", "En Çok Dinlediği Müzik Türleri", "En Çok Dinlediği Zaman Dilimi" gibi farklı verilere ulaşabilecekler.

SEMİCENK YIL BOYUNCA ZİRVEYİ BIRAKMADI

2024 yılında Muud'da Semicenk hem en çok dinlenen yerli şarkı kategorisinde hem de en çok dinlenen yerli erkek sanatçı kategorisinde birinci oldu. Zeynep Bastık ise en çok dinlenen yerli kadın sanatçı listesinde zirveye adını yazdırdı. Muud'da yabancılarda ise Eminem yılın en çok dinlenen yabancı erkek sanatçı kategorisinde birinci olurken Billie Eilish ise en çok dinlenen yabancı kadın sanatçı oldu.

İŞTE 2024'ÜN ENLERİ

2024 senesinde Muud kullanıcılarının en çok tercih ettiği popüler çalma listesinde "Türkçe Pop" birinci oldu. 2019 yılında kurulan ve kısa sürede güçlü bir dinleyici kitlesine ulaşan İkilem, Muud listelerinde bu yıl en çok dinlenen grup olarak ilk sıraya adını yazdırdı. Listelerin rap kategorilerinde en çok dinlenen erkek sanatçı BLOK3, en çok dinlenen kadın sanatçı ise M Lisa oldu.