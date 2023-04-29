Müzik bana hayal kurduruyor

Hülya Koçyiğit, 'Film Gibi Hayatlar' programında bu hafta, caz sanatçısı, piyanist ve besteci Kerem Görsev'i konuk etti.Programa Dünya Caz Günü'nü kutlayarak başlayan Kerem Görsev, "Caz, uzun yaşanmışlıkların hikayesidir. Caz bir hayal kurtarma mekanizmasıdır. Ben caz dinleyerek hayal kuruyorum. Özellikle yalnız dinleyerek hayatta yapmak istediğim şeylerin kararını da müzikler veriyor. Bir anahtar gibi o. Hayal kurduruyor bana. Hücrelerime daha iyi nüfuz ederek yapmak istediğim şeyleri yaptırıyor. Bana daha çok tebessüm ettiriyor. Ve piyanonun başına geldiğim ve oturduğum zaman dertlerim bitiyor" dedi.