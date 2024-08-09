‘Müzik camiasına kırgınım’

Ünlü şarkıcı Mustafa Topaloğlu, Bodrum Bardakçı Koyu'nda tatil yapıyor. Önceki gün gazetecilerle sohbet eden sanatçı, müzik piyasasına girmesine yardımcı olduğu Özcan Deniz ve Alişan gibi isimlerin kendisine hiç teşekkür etmediklerini dile getirdi. "Ama kaybeden ben değilim" diyen sanatçı, kırgınlıkları ve üzüntüleri olduğunu ancak yine de herkesin yolunun açık olmasını dilediğini söyledi. Kendisine takılan uzaylı lakabı hakkında da konuşan Topaloğlu, "Ben bu lakabı hiç kullanmadım. Bana bu unvanı rahmetli Erol Büyükburç verdi" dedi. Topaloğlu, tüm sanatçıların bir araya gelip performans sergilemesi halinde en iyinin kendisi olacağını belirterek iddialı konuştu.