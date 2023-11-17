Sanatçı Orhan Gencebay önceki akşam Beşiktaş'ta düzenlenen ödül törenine katıldı. Gazetecilerle konuşan Gencebay, müzik sektörünün zor dönemden geçtiğini belirterek şöyle konuştu: "Müzik dünyası son zamanlarda çok değişti. Müzik çökmedi ama üretim durdu bence. Müziğe gereken önem verilmiyor. Sektördeki ilgililer daha duyarlı olmalı. Ben gerekeni yapmaya her zaman hazırım. Sektör şu anda maddi olarak da, manevi olarak da iyi değil. Üniversiteden mezun olan gençlerimiz bu camiada iş bulabilecekler mi? Binlerce öğrenci mezun ediliyor ama iş yok. 15-20 kişi var rahat geçinen, ben de onlardan birisiyim. Benim ihtiyacım yok Allah'a şükür ama bu soruna çözüm bulmalıyız."