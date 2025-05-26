Müzik dünyası ‘Amca’yı kaybetti

Yaklaşık 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi gören ünlü sanatçı İlhan Şeşen hayatını kaybetti. Şeşen'in ölüm haberi, eşi, çocukları ve torununun adına sanatçının sosyal medya hesabından paylaşılan mesajla duyuruldu. 1974 yılında Arzu Şeşen ile evlenen İlhan Şeşen'in Fuat ve Melis adında iki çocuğu bulunuyordu. 18 Haziran 1948 tarihinde Manisa'da dünyaya gelen Şeşen, 1968'de dans müziği orkestralarında şarkıcılık yaparak müziğe başladı. 1971 yılında Kavga başlığını taşıyan ilk 45'liğini çıkardı. Hukuk fakültesini bitirdikten sonra 10 yıl serbest avukat olarak çalıştı. 1983 yılında avukatlık mesleğini bırakarak yeğenleri Gökhan ve Burhan Şeşen ile beraber Grup Gündoğarken adlı müzik grubunu kurdu.

ŞARKI VE DİZİLERİYLE BEĞENİLEN BİR İSİMDİ

1994 yılında Aşk Haklı başlıklı ilk solo albümünü çıkardı. TRT'de Gençler Haklı ve 1995 yılında bir özel kanalda Arka Pencere adlı programların yapımcılığını ve sunuculuğunu üstlendi. Amcam Burada adlı bir de radyo programı hazırladı. 2001 yılında ikinci solo albümü olan Neler Oluyor Bize'yi yayınladı. Ardından 2003 yılında Ben Bu Şarkıları Kime Söyleyeyim albümünü çıkardı. Bu albümü yayınladığı dönemde, 2003-2004 yılları arasında TRT 1'de yayınlanan Mühürlü Güller dizisinde rol aldı. 2004- 2006 yılları arasında atv'de yayınlanan Aliye dizisinde Feyyaz rolünü canlandırdı. 2005 yılında 4. albümü Aşk Yalan'ı çıkardı. 2007-2009 yılları arasında Annem ve 2012 yılında da Hayatımın Rolü adlı dizide oynadı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE

Şeşen'in vefatının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bir taziye mesajı yayınlandı. Başkan Erdoğan mesajında "İcra ettiği müziği, besteleri ve oyunculuğuyla gönüllerde yer edinen değerli sanatçı Sayın İlhan Şeşen'in vefatını üzüntüyle öğrendim. Merhum İlhan Şeşen'e Allah'tan rahmet niyaz ediyor, ailesine sabır, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.