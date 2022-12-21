Eski futbolcu Nihat Kahveci nafaka savaşını kaybetti

Nihat Kahveci, 2003 yılında Pınar Kaşgören ile Çırağan Sarayı'nda gerçekleştirilen görkemli bir düğünle evlenmişti. İki çocukları olan çift, 11 yıllık evliliğin ardından 2014 yılında boşanmıştı. Şimdilerde Fulya Sever ile evli olan Kahveci, Aile Mahkemesi'ne başvurarak eski eşi Pınar Kaşgören'e dava açtı.Kahveci, eski eşine ödediği 15 bin liralık nafakanın düşürülmesi talebinde bulundu. İtirazla ilgili duruşma ise önceki gün görüldü. Kaşgören, adliyeye yakın arkadaşlarıyla beraber gitti. Oyuncu Sera Tokdemir de 'Manevi kardeşim' dediği Kaşgören'i yalnız bırakmadı. Mahkeme sonucu Kahveci, açtığı davayı kaybetti. Ekip, duruşma sonrası zafer pozu verdi.