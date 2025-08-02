NBA yıldızı Shaquille O’Neal İstanbul’da DJ’lik yaptı

DJ Diesel sahne adıyla performans sergileyen efsanevi NBA oyuncusu Shaquille O'Neal, geçtiğimiz günlerde İstanbul'a geldi. İstanbul Festivali'nde DJ'lik yapan ünlü yıldız Haliç'teki Aliee'de konakladı. Konser öncesi özel bir gece organize edildi. Basketbol sahasında gerçekleştirilen bu buluşmada, medya ve eğlence dünyasından isimler bir araya geldi.

Günbatımı manzarası ve İstanbul silueti eşliğinde gerçekleşen gecede ünlü rapçi Emirhan Çakal da yer aldı. Yemek sonrası konuklar, özel teknelerle konser alanına geçti. Basketbolun efsanevi ismi, 4 kez NBA şampiyonu ve Hall of Fame üyesi Shaquille O'Neal, alkışlar eşliğinde DJ kabinine geçti. Yaklaşık 1.5 saat performans sergileyen ünlü isim, tüm konuklara eğlence dolu bir akşam yaşattı.