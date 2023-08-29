Ne kadar uslu dursam da düşmanıma kayıtsız kalamam!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın 2. sezon ilk tanıtımı büyük yankı uyandırdı. Sezona Karadeniz'de merhaba diyen ekip, çektiği tanıtımla gönüllere taht kurdu. Atmaca kuşu, Karadeniz'in eşsiz manzaralı yaylası ve altta duyulan tulum sesiyle tüyleri diken diken eden tanıtım, sosyal medyada hayranları tarafından tam not aldı. Tanıtımdaki 'Ne kadar uslu durursam durayım, düşmanlarım üstüme gelirse kayıtsız kalamam' sözleri dikkat çekti. Yönetmen koltuğunda Mustafa Şevki Doğan'ın oturduğu 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ı yeni sezonda Zülküf Yücel ve Zehra Yücel kaleme alıyor.'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri devam ediyor. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizinin Karadeniz çekimlerine bölge halkı yoğun ilgi gösteriyor. Çoğu kadınlardan oluşan hayranlar, sabahın erken saatlerinde dizi çekimleri yapılan setin önünde toplanıyor. Oyuncuları yakından görebilmek ve onlarla hatıra fotoğrafı çektirmek isteyen vatandaşlarla neşeli dakikalar yaşanıyor. Getirilen ikramları geri çevirmeyen set ekibi Karadeniz'in eşsiz doğasının keyfini yaşıyor.