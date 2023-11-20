Ne zenginiz ne fakir, orta direğiz biz!

Haktan, Yeşilköy'de bir mekanda sahneye çıktı. Şarkıcı, son dönemde adları kara para ve kirli iş ilişkileri ile anılan sosyal medya fenomenleri ile ilgili, "Ben de bu konuya şahit olan herkes gibi negatif düşünüyorum ve yargının gereğini yapacağına inanıyorum'' dedi. Haktan, "30 yıldır sahnelerdesiniz, o kadar büyük paralar kazanabildiniz mi?'' soruna ise ''Evet desem, Allah diyecekler. Hayır desem vay diyecekler. Biz orta direğiz kardeş. Düzgün bir şekilde insanlığımızı ve işimizi yapmaya çalışıyoruz" yanıtını verdi.