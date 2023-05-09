Nefise Karatay iftira ve hakaret suçundan ceza aldı

2021 yılında Ortaköy'de komşu oldukları sitenin ortak kullanılan masaj salonunda Nefise Karatay ile iş insanı Tolga Balta arasında yaşanan tartışma mahkeme salonlarına taşınmıştı. Karatay, dava açmak istemiş ancak dava, savcı tarafından reddedilmişti. Ardından Karatay ve Balta arasındaki bu dava bizzat savcılık tarafından kamu davası olarak ele alınmış ve sonucunda Karatay, 'vatandaşa hakaret ve tehdit' maddesi adı altında yapılan yargılama ve sunulan somut deliller sonucunda suçlu bulunmuştu. Savcılık Karatay'a hakaret ve tehdit suçlarından 4 yıla kadar hapis istemiyle dava açmıştı.Savcılığın açtığı dava sonuçlandı. Karatay; Balta'ya hakaret suçundan TCK 125/1 gereğince 75 gün ceza aldı ve cezası adli para cezasına çevrildi. Karatay, aynı suçu beş yıl içerisinde tekrarlarlarsa hapis cezası alabilir.