Haberler Günaydın Haberleri Nereden nereye: Malikaneden evsizliğe giden hayat! Ünlü yıldız şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya...
Giriş Tarihi: 23.11.2023 16:49

Nereden nereye: Malikaneden evsizliğe giden hayat! Ünlü yıldız şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya...

2023 yılı birçok ünlü için büyük çöküşlere sahne oldu. Bunlardan biri ise Tori Spelling! Televizyon dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri olan yıldızın yaşadığı çöküş, yaşadığı lüks hayattan borç içinde yüzen birine dönüşmesine sebep oldu. İşte Tori Spelling'in dehşet veren dönüşümü!

Nereden nereye: Malikaneden evsizliğe giden hayat! Ünlü yıldız şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya...

Televizyon dünyasının en çok bilinen isimlerinden biri olan Speling, eşinden ayrılmasının ardından büyük mali krizlerle de boğuşuyor. Vergi borçları sebebiyle büyük bir davayla karşı karşıya olan yıldız, haciz bildirimiyle zorlu bir dönemden geçiyor.

2017 - 2019 yılları arasında ödenmemiş olan 59 bin dolar ve 36 bin dolarlık vergi borcu sebebiyle haciz bildirimiyle karşılaştı. DailyMail'in haberine göre yetkililer, California'daki evi Beverly Hills'e haciz başvurusunda bulundu. Ayrıca kurul, yapılan açıklamada, ücretler ve faiz masraflarının bakiyeler ödenene kadar bu rakamın artmaya devam edeceği belirtildi.

Speling, tüm mali zorlukların yanı sıra kötü yaşam koşulları, hastalıklar ve boşanma sürecinin getirdiği ayrılık sendromuyla da uğraşıyor. 5 çocuğunun babası olan McDermott, geçtiğimiz haziran ayında Instagram üzerinden Spelling'le ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Ayrıca yaşamı boyunca kazandığı paralarla ilgili Spelling'in doğru kararları vermediği için mali olarak da büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.

Spelling, ağustos ayında beş çocuğuyla birlikte Ventura County, California'da bir karavanda görüntülenmişti. Karavandan önce ise Ventura County'deki bir motelde geceliği 100 dolar karşılığında kaldığı da bildirilenler arasında.

Mayıs ayında kiraladığı evinden "küf sorunu" nedeniyle ayrıldığı belirtilen yıldız, o günden bu yana barınma konusunda da büyük sorunlarla karşı karşıya görünüyor. Üstelik barınma sorunu nedeniyle 5 çocuğu da kendisi de büyük sağlık sorunlarıyla mücadele etmek zorunda kalmıştı.
ARKADAŞINA GÖNDER
Nereden nereye: Malikaneden evsizliğe giden hayat! Ünlü yıldız şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA