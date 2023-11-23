Nereden nereye: Malikaneden evsizliğe giden hayat! Ünlü yıldız şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya...

Televizyon dünyasının en çok bilinen isimlerinden biri olan Speling, eşinden ayrılmasının ardından büyük mali krizlerle de boğuşuyor. Vergi borçları sebebiyle büyük bir davayla karşı karşıya olan yıldız, haciz bildirimiyle zorlu bir dönemden geçiyor.
2017 - 2019 yılları arasında ödenmemiş olan 59 bin dolar ve 36 bin dolarlık vergi borcu sebebiyle haciz bildirimiyle karşılaştı. DailyMail'in haberine göre yetkililer, California'daki evi Beverly Hills'e haciz başvurusunda bulundu. Ayrıca kurul, yapılan açıklamada, ücretler ve faiz masraflarının bakiyeler ödenene kadar bu rakamın artmaya devam edeceği belirtildi.
Speling, tüm mali zorlukların yanı sıra kötü yaşam koşulları, hastalıklar ve boşanma sürecinin getirdiği ayrılık sendromuyla da uğraşıyor. 5 çocuğunun babası olan McDermott, geçtiğimiz haziran ayında Instagram üzerinden Spelling'le ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı.
Ayrıca yaşamı boyunca kazandığı paralarla ilgili Spelling'in doğru kararları vermediği için mali olarak da büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu belirtti.