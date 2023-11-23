Nereden nereye: Malikaneden evsizliğe giden hayat! Ünlü yıldız şimdi de haciz şokuyla karşı karşıya...

2017 - 2019 yılları arasında ödenmemiş olan 59 bin dolar ve 36 bin dolarlık vergi borcu sebebiyle haciz bildirimiyle karşılaştı. DailyMail'in haberine göre yetkililer, California'daki evi Beverly Hills'e haciz başvurusunda bulundu. Ayrıca kurul, yapılan açıklamada, ücretler ve faiz masraflarının bakiyeler ödenene kadar bu rakamın artmaya devam edeceği belirtildi.