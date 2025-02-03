New York’ta evsizlere yemek dağıttı

Sevilen şarkıcı Nadide Sultan, konser vermek için oğlu Kaan'la birlikte gittiği ABD'de anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine de katıldı. Sanatçı kimliğinin yanı sıra yardımseverliğiyle de tanınan şarkıcı New York'ta, evsizlere ve göçmenlere yemek dağıttı. Nadide Sultan, zorlu hava koşullarına rağmen; bizzat kendi elleriyle yemek servisi yaparak, yardıma muhtaç insanlarla tek tek ilgilendi.

Ünlü sanatçı "Buraya sadece konser için gelmedim. İnsanların zor şartlar altında yaşadığını görmek gerçekten çok üzücü. Sanat, sadece sahnede değil, hayatın içinde de olmalı. Hepimiz bir şeyler yapabiliriz, bu insanların hayata tutunmalarına destek olmalıyız" dedi.