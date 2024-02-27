‘Ödüller motive ediyor’

BU yıl 10.'su düzenlenen Televizyon Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri, sahiplerini buldu. 40 ayrı kategoride en başarılı isimlerin ödüllendirildiği tören, yıldızlar geçidine dönüştü. Hasan Can Kaya, Derya Uluğ, Dilan Deniz Çiçek, Acun Ilıcalı, Burcu Binici, Afra Saraçoğlu, Pınar Kerimoğlu, Mert Demir, Oğuzhan Koç ödül alan isimler arasındaydı. En İyi Tiyatro Kadın Oyuncu ödülünü alan Dilan Çiçek Deniz, ''Burada olduğum için çok mutluyum.Tiyatro devam ediyor. Benim için şahane bir deneyim'' dedi. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü alan Afra Saraçoğlu, "Çok çalışıyoruz. Ödüllendirilmek insana gurur veriyor'' diye konuştu. Derya Uluğ ve Asil Gök ise "Yeni şarkımız için ödül alacağız. Ödüller bizi motive ediyor'' diye konuştu. Bu arada törende eski sevgililer Mert Yazıcıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Dilan Deniz Çiçek pişti oldu.