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Giriş Tarihi: 20.10.2024

Ödülü Gazze’ye bağışladı

Atv’nin yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?’de yarışan sosyoloji bölümü mezunu Rahime Danışmaz, örnek bir davranış sergiledi. 100 bin lira kazanan yarışmacı, “Bu ödülü, Gazze’deki kardeşlerimize bağışlıyorum” dedi

Ödülü Gazze’ye bağışladı
İNSANLIK DERSİ VERDİ
ATV'nin ilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'de önceki akşam insanlık dersi verildi! Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sosyoloji bölümü mezunu 31 yaşındaki Rahime Danışmaz yarıştı. Danışmaz, Gazze'de yaşananlara olan duyarlılığıyla herkesi duygulandırdı.





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Rahime Danışmaz, "Gazze'ye 80 bin bomba atıldı. Ayakta bina kalmayınca çadırlar bombalandı. Yaklaşık 1 senedir Gazze'deki insanları izliyoruz. Yardımlarımızla ve dualarımızla onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi. Yarışmadan 100 bin lira kazanan Danışmaz, ödülünü İsrail'in zulmü altındaki Gazze halkına bağışladığını açıkladı.
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Ödülü Gazze’ye bağışladı
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