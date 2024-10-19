Ödülü Gazze’ye bağışladı

ATV'ninilgiyle izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster?'de önceki akşam insanlık dersi verildi! Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekranlara gelen yarışmada sosyoloji bölümü mezunu 31 yaşındaki Rahime Danışmaz yarıştı. Danışmaz, Gazze'de yaşananlara olan duyarlılığıyla herkesi duygulandırdı.RahimeDanışmaz, "Gazze'ye 80 bin bomba atıldı. Ayakta bina kalmayınca çadırlar bombalandı. Yaklaşık 1 senedir Gazze'deki insanları izliyoruz. Yardımlarımızla ve dualarımızla onların yanında olmaya çalışıyoruz" dedi. Yarışmadan 100 bin lira kazanan Danışmaz, ödülünü İsrail'in zulmü altındaki Gazze halkına bağışladığını açıkladı.