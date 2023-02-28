Öfkeli polis Azam’la ‘Başım Belada’

Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi 'Başım Belada' ekrana gelmek için gün sayıyor. 5 Mart Pazar akşamı ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor.Dizide emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis 'Azam'a hayat veren Keremcem ters köşe bir rolle hayranlarının karşısına çıkacak. Adaletsizliğe ve haksızlığa hiç tahammülü olmayan 'Azam' yaşadığı trajik olayları atlatmaya çalışırken kendini yeni bir adalet arayışı ve aşkın içinde bulacak.Dizinin en eğlenceli karakterlerine hayat veren Umut Oğuz ve Sinan Çalışkanoğlu da performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanacak. Azam'a sonuna kadar sadık olan Pele (Umut Oğuz) ve Yüksel (Sinan Çalışkanoğlu) onu bir an olsun yalnız bırakmayacak. Hedefi uğraşmadan zengin olmak olan Pele'nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Çocuksu bir yanı olan Yüksel ise istese de kimse için kötülük besleyemez ve yaşı Azam'dan büyük olduğu halde ona 'abi' der.Eski bir polis memuru olan AzamKamber yakın arkadaşı Pele'yle birliktehaksızlığa uğrayanların davalarını takipetmek için bir ekip kurmuştur. Yaşadığıacı verici olaydan sonra, Trabzon'dakiannesi onu çocukluk arkadaşı Melike'yleevlendirmek istemektedir.Azam baskıları savuşturmaya çalışırken,Pele işgüzarlık yaparak Azam'ınyeni komşuları olan Biçer ailesinin büyükkızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğimkız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'yegönderir. Bunun üzerine Kamberailesi Melike'yi de yanlarına alıp apartopar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ınyanına gelir.Öte yandan fotoğrafı çekilen Leylave ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nınailesi, babası Tayfur dışında her biri özeldenebilecek yetenekleri olan bir ailedir.Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama riskanalizini yapan, ayrıntılara çok dikkateden, biridir.Anne Narin Biçer, Leyla'nın kardeşleriBuğra ve Berna farklı konulardayeteneklidir. Ailenin büyük erkekçocukları Safa'nın Çağdaş tarafındanöldürülmesi aileyi bir intikam planınasürükler. Ancak karşılarında eli koluher yere uzanan bir yapının üyesi olanÇağdaş Varlı vardır.