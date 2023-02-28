Öfkeli polis Azam’la ‘Başım Belada’

Baba Yapım imzalı yeni atv dizisi 'Başım Belada' ekrana gelmek için gün sayıyor. 5 Mart Pazar akşamı ilk kez izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan dizinin yönetmenliğini Hatice Memiş ve Ulaş Cihan Şimşek birlikte üstleniyor.
'AZAM' ÇOK KONUŞULACAK
Dizide emniyetteki görevinden 'öfke kontrolü' sebebiyle uzaklaştırılan eski bir polis 'Azam'a hayat veren Keremcem ters köşe bir rolle hayranlarının karşısına çıkacak. Adaletsizliğe ve haksızlığa hiç tahammülü olmayan 'Azam' yaşadığı trajik olayları atlatmaya çalışırken kendini yeni bir adalet arayışı ve aşkın içinde bulacak.
POLİSİN SADIK ARKADAŞLARI
Dizinin en eğlenceli karakterlerine hayat veren Umut Oğuz ve Sinan Çalışkanoğlu da performanslarıyla izleyicinin beğenisini kazanacak. Azam'a sonuna kadar sadık olan Pele (Umut Oğuz) ve Yüksel (Sinan Çalışkanoğlu) onu bir an olsun yalnız bırakmayacak. Hedefi uğraşmadan zengin olmak olan Pele'nin hayattaki tek korkusu Azam tarafından kovulmaktır. Çocuksu bir yanı olan Yüksel ise istese de kimse için kötülük besleyemez ve yaşı Azam'dan büyük olduğu halde ona 'abi' der.
POLİSİYE, GİZEM, EĞLENCE VE DRAM BİR ARADA
Dizinin genel hikayesi ise şöyle:
Eski bir polis memuru olan Azam
Kamber yakın arkadaşı Pele'yle birlikte
haksızlığa uğrayanların davalarını takip
etmek için bir ekip kurmuştur. Yaşadığı
acı verici olaydan sonra, Trabzon'daki
annesi onu çocukluk arkadaşı Melike'yle
evlendirmek istemektedir.
Azam baskıları savuşturmaya çalışırken,
Pele işgüzarlık yaparak Azam'ın
yeni komşuları olan Biçer ailesinin büyük
kızı Leyla'nın fotoğrafını "Sevdiğim
kız" notuyla Azam'ın telefonundan Şerife'ye
gönderir. Bunun üzerine Kamber
ailesi Melike'yi de yanlarına alıp apar
topar Trabzon'dan İstanbul'a Azam'ın
yanına gelir.
Öte yandan fotoğrafı çekilen Leyla
ve ailesi "garip" bir ailedir. Leyla'nın
ailesi, babası Tayfur dışında her biri özel
denebilecek yetenekleri olan bir ailedir.
Tayfur'un özel yeteneği yoktur ama risk
analizini yapan, ayrıntılara çok dikkat
eden, biridir.
Anne Narin Biçer, Leyla'nın kardeşleri
Buğra ve Berna farklı konularda
yeteneklidir. Ailenin büyük erkek
çocukları Safa'nın Çağdaş tarafından
öldürülmesi aileyi bir intikam planına
sürükler. Ancak karşılarında eli kolu
her yere uzanan bir yapının üyesi olan
Çağdaş Varlı vardır.