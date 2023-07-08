Öfkeli sosyetik

Cemiyet hayatının tanınmış ismi Hande Demir'in eğlence gecesi keyifsiz bitti! İşadamı Erdinç Acar'ın eski eşi Demir, önceki gece Bebek'teki bir mekana gitti. Alkolü fazla kaçıran Demir, mekan çıkışında ayakta durmakta güçlük çekti.Aracını beklerken düşmemek için çareyi kaldırıma oturmakta bulan Demir, ayağa kalkınca dengesini kaybederek yere düştü. Fotoğraflarını çeken gazetecilere, "Beni neden çekiyorsunuz? O fotoğrafları silin'' diyerek tepki gösteren Demir, daha sonra valelerin yardımıyla ayağa kalkarak oradan uzaklaştı.