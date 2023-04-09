Oğlu, boyuna yetişti!

Eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay, hafta sonunu hem oğluna hem de sevgilisine ayırdı. Önceki gün Bebek'te görüntülenen İbrahim Kutluay, sabah saatlerinde Demet Şener'den olan oğlu Ömer ile vakit geçirdi. Basketbol ile yakından ilgilenen Ömer'in babasının boyuna yetiştiği görüldü. İbrahim Kutluay, öğlen saatlerinde ise sosyetik sevgilisi Edvina Sponza ile buluştu. İkili, Arnavutköy-Bebek arasında köpekleriyle birlikte yürüyüş yaptı. İbrahim Kutluay'ı görenler "Hem iyi bir baba hem de iyi bir sevgili" yorumunda bulundu.