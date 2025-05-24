Öğrencilerle şarkı söyledi, dans etti

Biruni Üniversitesi Cevizlibağ Yerleşkesi'nde düzenlenen söyleşiye katılan Türk sinemasının efsane ismi Türkan Şoray, öğrencilerle keyifli bir sohbete imza attı. Usta aktris, 'Aşkın yaşı var mı?' sorusuna, "İnsanlar aşkında çöllere düşmüş. Bütün Anadolu ozanları aşk üzerine destanlar türküler yazmışlar. Onun için aşk hangi yaşta olursa olsun çok güzel bir duygu. Aşkı hissedebilmek de yürek ister" dedi. Şoray, sanat yolculuğundaki deneyimlerini paylaşarak yöneltilen soruları içtenlikle yanıtladı.

KİMSEYİ KIRMADI

Sınav haftası öncesinde öğrencilere moral vermek amacıyla üniversiteye geldiğini belirten Şoray, "Sizinle olmak benim için her zaman mutluluktur. Bütün arkadaşlara başarılar diliyorum. İnanıyorum ki hepsi en iyi derecelerle başarılı olacaklardır" dedi. Etkinlikte öğrencilerle şarkılar söyleyen Şoray bir yandan da dans etti.