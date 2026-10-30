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Giriş Tarihi: 30.10.2026 14:31

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen'in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Türk sinemasının duayen ismi Şener Şen'in özel hayatında yıllardır sır gibi saklanan o evlilik gerçeği nihayet gün yüzüne çıktı! Usta sanatçının tam 8 yıl boyunca aynı yastığa baş koyduğu eski eşinin, bir döneme damga vuran Ekmek Teknesi dizisinin unutulmaz yıldızı olduğunu öğrenen hayranları oldukça şaşırdı! İşte o isim...

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Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...
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Duayen oyuncu Şener Şen Süt Kardeşler, Şaban Oğlu Şaban, Tosun Paşa, Kibar Feyzo, Çöpçüler Kralı ve Davaro gibi kült filmlerle adını sinema tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Büyük bir hayran kitlesine sahip olan Şener Şen'in Bengü Şen adında bir kızı bulunuyor. Şen'in meğer eski eşi de çok ünlüymüş.

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Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Şener Şen "Eşkıya" ve "Muhsin Bey" filmlerinde rol arkadaşı olan Sermin Hürmeriç ile 8 yıl evli kaldı. İki ünlü isim Muhsin Bey filminde tanışmış.

1989'da ikinci evlenen çift 1997'de boşandı.

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

KIZ KARDEŞİ DE ÇOK ÜNLÜ

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

İNCİ ŞEN KİMDİR?

İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.

Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Dinçer Çekmez - Metin Çekmez

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Feri Cansel - Zümrüt Cansel

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Metin Özülkü - Cansu Taşkın

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Bilal İnci - Elif İnci

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Aliye Uzunatağan-Ayşecan Tatari

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

İNTİZAR - YILDIZ TİLBE

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Tanju Gürsu - Temel Gürsu

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Feridun Şavlı - Faruk Şavlı

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Baykal Saran - Beyhan Saran

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Hayri Esen - Itır Esen

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Savaş Başar - Kemal Başar

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Kel Aliço - Nuri Alço

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Şükriye Atav - Ayşin Atav

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Gazanfer Özcan - Fulya Özcan

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Fatma Aliye Topuz - Suna Selen

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Günay Girik - Fatma Girik

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Muharrem Gürses - Atilla Arcan

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Dursun Salkım - Yeşim Salkım

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Açelya Elmas - Naz Elmas

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Cüneyt Arkın - Murat Arkın

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Nejat Uygur - Behzat Uygur

OĞUL- BABA

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Hande Erçel - Gamze Erçel

KARDEŞLER

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu

KIZI- ANNESİ

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Reha Özcan - Serhat Özcan

KARDEŞLER

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz

KARDEŞLER

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Miray Daner-Aras Bulut İynemli

KUZENLER

Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Bensu Soral - Hande Soral

KARDEŞLER

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Öğrenenler inanamadı! Şener Şen'in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...
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