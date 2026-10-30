Öğrenenler inanamadı! Şener Şen’in eski eşi meğer ekranların en tanıdık simasıymış...

Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen, özel hayatıyla da oldukça merak ediliyor.
Şener Şen "Eşkıya" ve "Muhsin Bey" filmlerinde rol arkadaşı olan Sermin Hürmeriç ile 8 yıl evli kaldı. İki ünlü isim Muhsin Bey filminde tanışmış.
1989'da ikinci evlenen çift 1997'de boşandı.
KIZ KARDEŞİ DE ÇOK ÜNLÜ
Komediden, dramaya Yeşilçam'da 300'e yakın filmde rol alan sanatçı Ali Şen'in oğlu olan usta oyuncu Şener Şen hakkındaki gerçekle hayranlarını bir kez daha şaşırttı! Meğer kız kardeşi de uzun yıllardır izlediğimiz ünlü bir oyuncuymuş...
Yeşilçam'ın cimri adamı olarak tanıdığımız Ali Şen'in oğlunun usta oyuncu Şener Şen olduğunu bilmeyen yoktur. Peki kardeşinin de sevilen bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?
Şener Şen'in kendisi gibi oyuncu olan kız kardeşi sevilen dizilerden aşina olduğumuz İnci Şen.
Şener Şen ile İnci Şen'in kardeş olduğunu ilk kez duyanlar şaşkınlığını gizleyemedi. İnci Şen, verdiği bir röportajda ağabeyi Şener Şen'in torpili olmadığını açıklamıştı.
İNCİ ŞEN KİMDİR?
İnci Şen, 1953 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Usta oyuncu Şener Şen'in kız kardeşidir. İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nden mezun olmuştur.
Gönül Yarası, Pardon, Ormancı, Çözde Al Mustafa Ali, Geceler Yarim Oldu, Gizli Tünel, Memleket Hikayeleri, Ayakta Kal, Fadik İntikam Peşinde, İhtiras, Ayrılık, Sırlar Dünyası, Bir İstanbul Masalı, Keloğlan, Melekler Adası, Beşinci Boyut, Yaşanmış Şehir Hikayeleri, Yeşeren Düşler, Gurbet Yolcuları, Kaçak Gelin, Dizine Dursun, Kader Çizgisi, Makber, İnsan Aldandı, Tövbeler Tövbesi, Vuslat Yolu, Maral, Filinta ve İki Yalancı gibi dizlerde yer alan İnci Şen son olarak Atv ekranlarında yer alan Hercai dizisinde Nigar karakterine hayat vermişti.
Bilal İnci - Ayçin İnci - Ayça İnci
Dinçer Çekmez - Metin Çekmez
Feri Cansel - Zümrüt Cansel
Cahit Kaşıkcılar - Hakan Yufkacıgil
Ayten Erman - Ayşen Gruda - Ayben Erman
Metin Özülkü - Cansu Taşkın
Bilal İnci - Elif İnci
Kadir İnanır - Levent İnanır - Soner Arıca
Aliye Uzunatağan-Ayşecan Tatari
Murat Çobanoğlu - Ozan Çobanoğlu
Murat Çobanoğlu - Ezgi Sertel
İNTİZAR - YILDIZ TİLBE
İzzet Altınmeşe - Fırat Altınmeşe
Nevşehirli Damat İbrahim Paşa - Halit Akçatepe
Ahmet Uğurlu - Mustafa Uğurlu
Tanju Gürsu - Temel Gürsu
Yeşilçam'ın yaşlı tonton dedesi Nubar Terziyan şarkıcı Fedon'un dayısıdır.
Mahmut Tuncer - Gizem Tuncer
Suavi Karaibrahimgil - Nil Karaibrahimgil
Mahmut Cevher - Yonca Cevher Yenel
Feridun Şavlı - Faruk Şavlı
Baykal Saran - Beyhan Saran
Hayri Esen - Itır Esen
Savaş Başar - Kemal Başar
Kel Aliço - Nuri Alço
Selim Naşit Özcan - Naşit Özcan
Şükriye Atav - Ayşin Atav
Gazanfer Özcan - Fulya Özcan
Fatma Aliye Topuz - Suna Selen
Tayfun Çorağan - Güzin Çorağan
Aysel Gürel - Müjde Ar - Mehtap Ar
İbrahim Tatlıses ve amcasının oğlu Serdar Tatlı
Saadettin Erbil - Mehmet Ali Erbil
Günay Girik - Fatma Girik
Engin Verel - Bahar Erdeniz Verel - Can Verel
Hülya Gülşen Irmak - Çağla Irmak
Atilla Özdemiroğlu - Yaprak Özdemiroğlu
Son dönemin popüler oyuncularından Gözde Türkpençe'nin ablası da oyuncu Ahu Türkpençe
Ferdi Tayfur - Necla Nazır - Tuğçe Tayfur
Türker İnanoğlu - Filiz Akın - İlker İnanoğlu
Nilgün Bubikoğlu ile Gülşen Bubikoğlu kardeşlerin dayıları Adnan Şenses.
Muharrem Gürses - Atilla Arcan
Erdal Özyağcılar - Güzin Özyağcılar - Zeynep Özyağcılar
Tanju Korel - Hülya Darcan - Bergüzar Korel
Cihan Ünal - Türkân Şoray - Yağmur Ünal
Selim Soydan - Hülya Koçyiğit - Gülşah Soydan
Ferhan Şensoy - Derya Baykal - Neriman Derya Şensoy
Necdet Tosun - Erdal Tosun - Gürdal Tosun
Metin Serezli - Nevra Serezli - Murat Serezli
Hayati Hamzaoğlu - Deniz Hamzaoğlu
Altan Gördüm - Vahide Perçin - Alize Gördüm
Sönmez Atasoy - Fadik Sevin Atasoy
Rıza Külegeç - Ayşe Erbulak - Dağhan Külegeç
Dursun Salkım - Yeşim Salkım
Esra Akkaya - Sarp Akkaya - Kaya Akkaya
Açelya Elmas - Naz Elmas
Kemal Sunal - Ali Sunal - Ezo Sunal
Zeynep Değirmencioğlu - Ömer Dönmez
Avni Dilligil - Belkıs Dilligil - Çiçek Dilligil
Cüneyt Arkın - Murat Arkın
Nejat Uygur - Behzat Uygur
OĞUL- BABA
Hande Erçel - Gamze Erçel
KARDEŞLER
Yasemin Allen - Suna Yıldızoğlu
KIZI- ANNESİ
Reha Özcan - Serhat Özcan
KARDEŞLER
Ege Şaşmaz - Aytaç Şaşmaz
KARDEŞLER
Miray Daner-Aras Bulut İynemli
KUZENLER