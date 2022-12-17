Oğuzhan Koç, 2022’yi hitiyle uğurluyor

Müzisyen Oğuzhan Koç, single albümlerine bir yenisini daha ekledi. 2022 yılını 'Kimseler Bulamasın Bizi' isimli aşk şarkısıyla uğurluyan Oğuzhan Koç'un ritmik melodileriyle aşka teslim olmayı anlatan şarkısının, söz ve bestesinde kendisine ve Çağrı Telkıvıran'a ait. Şarkının üretim sürecinden kesitlerin de yer aldığı stüdyo günlüğü temalı klibin yönetmenliğini Mali Ergin üstlendi.KOMEDYEN İbrahim Büyükak'ın senaryosunu yazıp yönettiği Oğuzhan Koç ile Gizem Karaca'nın başrollerini paylaştığı 'Özür Dilerim' filmini önceki gün Demet Özdemir ve Özgür Aras'a izlettiler. Aras, çektikleri bir fotoğrafı sosyal medyada 'Özür Dilerim! Ama ilk biz izledik. Kahkaha atarken gözümüzden yaşlar aktı tekrar kahkahalara boğulduk' notuyla paylaştı.