Olaylı boşanması hayatını kararttı, tüm kapılar yüzüne kapandı! Oyuncu Johnny Depp’ten Hollywood itirafı!

Johnny Depp ile Amber Heard'ün 2015 yılında başlayan evliliği, kısa süre içinde Hollywood tarihinin en çalkantılı ve olaylı boşanma süreçlerinden birine dönüştü.
Heard'ün şiddet ve istismar iddiaları sonrası taraflar birbirlerini mahkemeye verdi.
Warner Bros., Fantastik Canavarlar serisindeki Grindelwald rolünden aktörü istifa etmeye zorlarken, sinema tarihinin en ikonik karakterlerinden Jack Sparrow'a ev sahipliği yapan Karayip Korsanları serisinin kapılarını oyuncunun yüzüne tamamen kapattı.
2022 yılında ABD'de görülen ve milyonların canlı yayında takip ettiği 50 milyon dolarlık karalama davasını Depp'in kazanmasıyla hukuki süreç aktör lehine sonuçlansa da, stüdyoların uyguladığı bu ambargo ve sektörden uzaklaştırılma süreci yaklaşık 10 yıl boyunca devam etti.
"BİR NEVİ TATİL OLDU, GAYET DE İYİ GELDİ"
Uzun süren sürgün döneminin ardından kameralar karşısına yeniden güçlü bir dönüşle çıkan Johnny Depp, başrolünü üstlendiği gotik fantastik yapım Ebenezer'in Londra'da düzenlenen galasında gazetecilere dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Yaklaşık 10 yıl boyunca büyük Hollywood stüdyolarından ve dev bütçeli projelerden uzak kalmasıyla ilgili soruları yanıtlayan aktör, sektörün kendisini sildiğini düşündüğü o karanlık döneme dair şaşırtıcı bir yaklaşım sergiledi.
Yaşananları bir mağlubiyet olarak görmediğini ima eden Depp, "Benim için bir nevi tatil oldu ve gayet iyi geldi" ifadelerini kullanarak stüdyolara manidar bir göndermede bulundu.
Charles Dickens'ın 1843 tarihli klasik eseri A Christmas Carol'dan uyarlanan filmde mutsuz iş insanı Ebenezer Scrooge karakterine hayat veren 63 yaşındaki aktör, karakterin çocukluğundan beri kendisini büyülediğini ve metnin derinliklerine indikçe her cümlenin ayrı bir dünyaya açıldığını vurguladı.
YÖNETMENDEN BOMBA İTİRAF: "BAŞTA KORKUYORDUK"
Filmin yönetmen koltuğunda oturan Ti West ise galada yaptığı açıklamada başlangıçtaki tereddütlerini gizlemedi.
Karalama davaları ve magazin gündemindeki tartışmalar nedeniyle Depp'i kadroya dahil etme konusunda başlarda ciddi endişeler taşıdığını itiraf eden West, oyuncunun metin üzerindeki adanmışlığını ve set performansını gördükten sonra bu kaygılarının tamamen yok olduğunu belirtti.