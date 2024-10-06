‘Ölümle burun buruna geldim’

USTA oyuncu Al Pacino, ölümden döndüğü anları ilk kez paylaştı. 84 yaşındaki oyuncu, People dergisine verdiği röportajda pandemi sırasında Covid-19'a yakalandığını ve ölüme çok yaklaştığını söyledi. Bir noktada nabzının atmadığını belirten yıldız oyuncu "Öldüğümü sanmıyorum. Herkes öldüğümü düşünüyordu. Nasıl ölmüş olabilirdim? Bayılmıştım. Gözlerimi açtığımda, oturma odamda altı sağlık görevlisi vardı. Kapının dışında bir ambulans ve Mars'ta giyilenlere benzeyen uzay kıyafetleri içinde iki doktor vardı. Etrafıma baktım ve 'Bana ne oldu?' diye düşündüm" dedi.