‘Ölümle tehdit edildim’

Genç oyuncu Dilin Döğer, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden bir süredir kendisine hakaret içerikli paylaşım yapan bir kullanıcıyı takibine aldı. Takipçinin daha sonra kendisini İngilizce ölümle tehdit ettiği yorumunu gören oyuncu soluğu adliyede aldı. Gerçek ismini ve fotoğrafını gizleyen kullanıcının paylaşımı sonrasında Döğer, suç duyurusunda bulundu. Şikâyet dilekçesinde, sosyal medya üzerinden kendisine hakaret edilerek ölümle tehdit edildiğini vurgulayan Döğer, paylaşımın kişilik haklarına saldırı niteliğinde olup büyük korkuya kapıldığını kaydetti. Oyuncu paylaşımı yaparak kimliğini gizleyen kullanıcının yakalanarak cezalandırılmasını talep etti. Dilin Döğer'in şikâyeti sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.