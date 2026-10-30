Ölümünden sonra ortaya çıktı! Dolly Parton’ın defteri 13 milyon dolara satıldı: İçinde yazanlar sır gibi saklanıyor

Ağustos ayında aramızdan ayrılarak tüm dünyayı yasa boğan efsane sanatçı Dolly Parton'ın ölümünün ardından sır gibi saklanan devasa gerçek nihayet açığa çıktı! Hayattayken gizlice kaleme aldığı ve herkesten gizlediği esrarengiz hatıratı, yayıncılık dünyasını birbirine katarak tarihi bir fiyata el değiştirdi.
Ortaya çıkan bu gizli anı kitabı için ödenen dudak uçuklatıcı devasa rakam ve perde arkasındaki kıran kırana savaş, magazin gündeminde deprem etkisi yarattı.
Sanatçının vefatının üzerinden çok geçmeden, ardında bıraktığı mirasa dair akıllara durgunluk veren bir gelişme patlak verdi. Page Six'in haberine göre, usta sanatçının kimselere bahsetmediği gizli anı kitabı tam 13 milyon dolarlık rekor bir bedelle satıldı.
Folio ajansı yöneticileri ile dev yayınevi Grand Central Publishing arasında gerçekleşen bu anlaşma, sektörde eşi benzeri görülmemiş bir rekabete dönüştü.
Kitabın tam olarak hangi zaman dilimini kapsadığı ve içinde hangi sansasyonel sırların yer aldığı henüz gizemini korurken, dev yayınevleri bu eseri kapabilmek için adeta birbirini ezdi. Kaynaklardan sızan bilgilere göre Grand Central yetkilileri masaya ilk etapta 12 milyon dolarlık astronomik bir teklif koyarak rakiplerini saf dışı bıraktı.
Diğer yayıncıların şaşkınlıkla yarıştan çekilmek zorunda kaldığı süreçte yayınevi, teklifini 13 milyon dolara kadar yükselterek telif haklarını kesin olarak garanti altına aldı. Parton'ın mirasçılarının ve yayın devinin sessizliğini koruduğu bu hamle, kulisleri hareketlendirmeye yetti.
MÜZİK DÜNYASINI SARSAN GİZEMLİ HATIRAT
"Jolene" ve "I Will Always Love You" gibi ölümsüz hitlerle tanınan ikonik şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra yazarlık yönüyle de her dönem adından söz ettirmişti. Daha önce 2023 yılında tarzını ve yaşamını aktardığı "Behind the Seams: My Life in Rhinestones" kitabını yayımlayan ve 2025'te bir çocuk kitabına imza atan Parton'ın, bu gizli anı kitabında hayatının en mahrem ve karanlıkta kalan detaylarını gün yüzüne çıkardığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Martha Ackmann tarafından hazırlanan biyografinin ardından, doğrudan sanatçının kendi ağzından aktarılan bu itiraflar eserin değerini katbekat artırıyor.
EFSANENİN MİRASI DEV PROJELERLE YAŞAYACAK
Sanatçının vedası yalnızca bu gizemli kitapla sınırlı kalmayacak; hayattayken bizzat onayladığı devasa projelerle mirası ekranlara taşınmaya devam edecek. Dolly Parton'ın uzun yıllardır menajerliğini yürüten Danny Nozell, usta ismin ölümünden kısa süre önce birçok yeni yapıma yeşil ışık yaktığını doğruladı.
Hayranlarını heyecanlandıran listenin başında son teknoloji bir avatar şovu, biyografik sinema filmi, detaylı belgesel serileri ve senaryolu televizyon dizisi yer alıyor. Ayrıca Broadway'de perde açacak "DOLLY: A True Original Musical" adlı yapımın hazırlık sürecini anlatan belgeselle birlikte, efsane yıldızın hikayesi yıllarca konuşulmaya devam edecek.