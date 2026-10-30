Ölümünden sonra ortaya çıktı! Dolly Parton’ın defteri 13 milyon dolara satıldı: İçinde yazanlar sır gibi saklanıyor

MÜZİK DÜNYASINI SARSAN GİZEMLİ HATIRAT

"Jolene" ve "I Will Always Love You" gibi ölümsüz hitlerle tanınan ikonik şarkıcı, müzikal kariyerinin yanı sıra yazarlık yönüyle de her dönem adından söz ettirmişti. Daha önce 2023 yılında tarzını ve yaşamını aktardığı "Behind the Seams: My Life in Rhinestones" kitabını yayımlayan ve 2025'te bir çocuk kitabına imza atan Parton'ın, bu gizli anı kitabında hayatının en mahrem ve karanlıkta kalan detaylarını gün yüzüne çıkardığı tahmin ediliyor. Geçtiğimiz yıl Martha Ackmann tarafından hazırlanan biyografinin ardından, doğrudan sanatçının kendi ağzından aktarılan bu itiraflar eserin değerini katbekat artırıyor.

