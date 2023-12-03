Haberler Günaydın Haberleri Ömer’in başı belada
Giriş Tarihi: 4.12.2023

Ömer’in başı belada

Ömer’in başı belada
atv'nin sevilen dizisi 'Kardeşlerim'de önceki akşam heyecan dolu gelişmeler yaşandı. Dizi, yeni bölümünde de hem ekranlarda hem de sosyal medyadaki başarısını sürdürmeye devam etti. 107. bölümde; Akif, çocukları sahte para işinden kurtarır. Ancak adamlar onları bırakmaya niyetli değildir. Oğulcan ile Ömer'in yolu kesip sahte para aklama işine devam etmeleri için tehdit ederler. Akif'ten yeniden yardım isterler. Sahte para çetesini çökerttiler ama elebaşları kaçar. Şevval ve Suzan kavgası felakete dönmeden sonlanır. Suzan bir süre izin alır. Süreyya, Yaman ile Suzan'ın yakınlaşmasını önlemek için tüm zehrini kusar. Suzan da Yaman'a fena çıkışır.
Bu arada sahte para çetesinin elebaşı Ömer'i kıstırır ve intikam almak için onu kaçırır.
ARKADAŞINA GÖNDER
Ömer’in başı belada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA