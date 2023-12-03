Ömer’in başı belada

atv'ninsevilen dizisi'Kardeşlerim'deöncekiakşam heyecandolu gelişmeleryaşandı.Dizi, yeni bölümündede hemekranlarda hemde sosyal medyadakibaşarısınısürdürmeyedevam etti.107. bölümde; Akif, çocuklarısahte para işinden kurtarır.Ancak adamlar onlarıbırakmaya niyetli değildir.Oğulcan ile Ömer'in yolukesip sahte para aklama işinedevam etmeleri için tehditederler. Akif'ten yeniden yardımisterler. Sahte para çetesiniçökerttiler ama elebaşlarıkaçar. Şevval ve Suzan kavgasıfelakete dönmeden sonlanır.Suzan bir süre izin alır.Süreyya, Yaman ile Suzan'ınyakınlaşmasını önlemek içintüm zehrini kusar. Suzan daYaman'a fena çıkışır.Bu arada sahte para çetesinin elebaşı Ömer'i kıstırır ve intikam almak için onu kaçırır.