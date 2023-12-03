Ömer’in başı belada

atv'nin
sevilen dizisi
'Kardeşlerim'de
önceki
akşam heyecan
dolu gelişmeler
yaşandı.
Dizi, yeni bölümünde
de hem
ekranlarda hem
de sosyal medyadaki
başarısını
sürdürmeye
devam etti.
107. bölümde; Akif, çocukları
sahte para işinden kurtarır.
Ancak adamlar onları
bırakmaya niyetli değildir.
Oğulcan ile Ömer'in yolu
kesip sahte para aklama işine
devam etmeleri için tehdit
ederler. Akif'ten yeniden yardım
isterler. Sahte para çetesini
çökerttiler ama elebaşları
kaçar. Şevval ve Suzan kavgası
felakete dönmeden sonlanır.
Suzan bir süre izin alır.
Süreyya, Yaman ile Suzan'ın
yakınlaşmasını önlemek için
tüm zehrini kusar. Suzan da
Yaman'a fena çıkışır.
Bu arada sahte para çetesinin elebaşı Ömer'i kıstırır ve intikam almak için onu kaçırır.