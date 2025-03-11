Önce kanseri ardından ise tümörü yenmişti! Şarkıcı Şimal'den sevenlerini korkutan paylaşım! "2 haftadır anca toparlandım"

Eski sağlığına kavuşan Şimal paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" ifadelerini kullanmıştı.