Önce kanseri ardından ise tümörü yenmişti! Şarkıcı Şimal'den sevenlerini korkutan paylaşım! "2 haftadır anca toparlandım"

Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir kanserle mücadele etmiş ve zor günler geçirmişti.
İlk olarak meme kanseri teşhisi konan Şimal'e kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanmış ve şarkıcı sağlığına kavuşmuştu.
Ciddi bir ameliyat geçiren Şimal, sonunda mutlu haberi sevenlerine vermişti.
Eski sağlığına kavuşan Şimal paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" ifadelerini kullanmıştı.
Yıllardır savaştığı kanseri yenen Şimal, son olarak sosyal medya hesabında kaç kiloya düştüğünü açıkladı.
"YİYORUM MERAK ETMEYİN"
Şimal fotoğraf paylaşarak, "Evet siz söylemeden ben söyliyim 45 kg'a düştüm. Yiyorum ama merak etmeyin." notunu yazmıştı.
Şimal'den son olarak sevenlerini korkutan bir paylaşım geldi.
2 haftadır hasta olduğunu söyleyen güzel şarkıcı, "Salgın var. Fena hastaydım 2 haftadır anca toparlandım. Çok dikkat edin" notunu düştü.