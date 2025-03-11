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Giriş Tarihi: 11.3.2025 15:36 Son Güncelleme: 11.3.2025 15:41

Önce kanseri ardından ise tümörü yenmişti! Şarkıcı Şimal'den sevenlerini korkutan paylaşım! "2 haftadır anca toparlandım"

Şarkıcı Şimal, 2021 yılında meme kanseriyle savaşmış, rutin kontrolleri sırasında ise beyninde tümör olduğunu öğrenmişti. Zor günler geçiren Şimal, geçtiğimiz aylarda kanseri yendiğini ve tamamen sağlığına kavuştuğunu sosyal medya hesabında sevenleriyle paylaşmıştı. İkinci baharını yaşayarak hayatına kaldığı yerden devam eden Şimal’den birkaç saat önce korkutan bir paylaşım geldi!

Önce kanseri ardından ise tümörü yenmişti! Şarkıcı Şimal’den sevenlerini korkutan paylaşım! 2 haftadır anca toparlandım

Ünlü şarkıcı Şimal, uzun süredir kanserle mücadele etmiş ve zor günler geçirmişti.

İlk olarak meme kanseri teşhisi konan Şimal'e kemoterapi ve radyoterapi tedavisi uygulanmış ve şarkıcı sağlığına kavuşmuştu.

Daha sonra ünlü şarkıcı, rutin kontroller sırasında, beyin tümörü tespiti ile hayatının şokunu yaşamıştı.

Ciddi bir ameliyat geçiren Şimal, sonunda mutlu haberi sevenlerine vermişti.

Eski sağlığına kavuşan Şimal paylaşımında saçlarının uzadığını belirterek, "Rutin kontroller. Beyin MR'ı çektiriyoruz. Bu arada saçlarım gelmeye başladı ne diyorsunuz? Bir daha beni terk etmesinler inşallah" ifadelerini kullanmıştı.

Yıllardır savaştığı kanseri yenen Şimal, son olarak sosyal medya hesabında kaç kiloya düştüğünü açıkladı.

"YİYORUM MERAK ETMEYİN"

Şimal fotoğraf paylaşarak, "Evet siz söylemeden ben söyliyim 45 kg'a düştüm. Yiyorum ama merak etmeyin." notunu yazmıştı.

Şimal'den son olarak sevenlerini korkutan bir paylaşım geldi.

2 haftadır hasta olduğunu söyleyen güzel şarkıcı, "Salgın var. Fena hastaydım 2 haftadır anca toparlandım. Çok dikkat edin" notunu düştü.

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Önce kanseri ardından ise tümörü yenmişti! Şarkıcı Şimal'den sevenlerini korkutan paylaşım! "2 haftadır anca toparlandım"
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