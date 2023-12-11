Onur’dan Zeynep’e evlilik teklifi

ATV'nin yeni dizisi 'Altın Kafes', önceki akşam ekrana gelen ikinci bölümünde aşk ve entrika ile örülmüş sahneleriyle beğeniyle izlendi. Dizide Zeynep, Onur'un kendisiyle ilgilendiğini fark ettikçe ona karşı hisler beslemeye başladı. Ancak bir anda kendisine soğuk davranan Onur, Zeynep'e aralarındaki her şeyi yanlış anladığını söyledi. Onur, ölen eski karısından dolayı tekrar kalbini birine açmaktan korktuğu için geri adım attı. Bundan haberi olmayan Zeynep, Onur'un sözleriyle büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Bu sırada Nalan'nın eline Ahu'nun kaza hakkında bir kadına çarptığını itiraf ettiği videoya ulaştı. Zeynep ve Onur'un ilişkisini babaannesi Zümrüt Hanım'ın desteklemesi Nalan'ın yeni bir hamle yapmasına yol açtı. Onur'un Ahu ile değil, Zeynep'le olması gerektiğini düşünen Nalan, Onur'u tehdit ederek köşeye sıkıştırdı. Bu durumda Onur'un tek seçeneği kaldı. Zeynep'in kalbini yeniden kazanmak için onu görmeye gitti. Onur'un yardımına Zümrüt Hanım yetişti. Zeynep'lere tüm aile giden Onur herkesin önünde Zeynep'e 'Benimle evlenir misin?' diye sorarak şoke etti.