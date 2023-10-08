Operasyon sırasında İsrail’de olan Türk DJ Mahmut Orhan anlattı: Korkunç bir gün yaşadık

Ünlü DJ Mahmut Orhan'ın, 'Aksa Tufanı' operasyonu sırasında İsrail'de olduğu ortaya çıktı. Konser için bu ülkeye giden Orhan, kendinden haber alamayan yakınlarına sosyal medya üzerinden bilgi verdi: "Merak edenler için yazıyorum, biz iyiyiz ve Türkiye'ye dönüyoruz."ORHAN, tüm dünyada büyük yankı uyandıran olay sırasında yaşadıkları sıcak saatleri ise şöyle anlattı: "Sabahın erken saatlerinden beri ayaktayım. Yaşadıklarım çok üzücüydü. Savaşın ve şiddetin korkutucu yüzünü bir kez daha görmüş olduk. Barış dolu bir dünya dilerim."