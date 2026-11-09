Organ bağışına dikkat çektiler

Sanat dünyasının ünlü isimlerinden Nilay Erdönmez, Betül Demir, Eylem Şenkal 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası kapsamında organ bağışının hayat kurtaran önemine dikkat çekmek amacıyla Haliç'te buluşup kürek çekti.

Türk Böbrek Vakfı'nın organize ettiği etkinlikte organ nakli bekleyen hastalar, doktorlar ve profesyonel kürekçiler aynı teknede buluşarak "Boşa Kürek Çekmiyoruz, Organ Bağışı Farkındalığına Dikkat Çekiyoruz!" mesajı verdi. Etkinliğe katılan oyuncular organ bağışının kutsal bir insanlık görevi olduğunu belirtti.