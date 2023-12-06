Kuruluş Osman'ın 139. Bölümünde Malhun Hatun, Orhan Bey'i Aysima Hatun'la baş göz etmek istedi. Malhun Hatun, Aysima'yı saraya davet ederek Orhan'ın Aysima'nın hazırladığı helvayı yemesini sağladı.

Tüm bu olanlara şahit olan Holofira ise hayal kırıklığı yaşadı. Orhan Bey, vazifesine gitmeden önce sarayda Holofira'yla konuştu. Holofira, bütün gece uyuyamadığını söyledi.

Orhan Bey ise Holofira'ya kırmızı bir gül verip şu sözleri söyledi: "Aklım hep sendeydi. Yaralı kalbine şifa olsun diye getirdim." Holofira ise bir gülle şifa bulamayacağını, Orhan'ın Aysima'yı istemediğini bildiğini ancak Malhun Hatun'un da kendisini istemediğini söyledi. Orhan Bey, eğer Holofira kendisine inanırsa her türlü zorluğu aşacağını söyledi. Orhan Bey, vazifeye gitmeden önce ardında yaralı bir Holofira bırakmak istemediğini söyleyerek af diledi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 139. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Orhan Bey, Holofira'ya işte böyle açıldı