Ortaklık iddiası savcılığa taşındı

Komedyen ve sosyal medya fenomeni Hayrettin Onur Karaoğuz ile Sinerji Etkinlik şirketi arasındaki anlaşmazlık savcılığa taşındı. Şirket, 'Hayrettin ile Kaos Show' programında kullanılan logo, grafik, tanıtım videoları, açılış görüntüleri, kurgu materyallerinin ortak yapım anlaşmasına aykırı şekilde izinsiz kullanıldığını öne sürerek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikâyette bulundu. Savcılığa sunulan dilekçede, Hayrettin'in dijital alandaki popülerliğinin azaldığı dönemde kendi talebiyle işbirliğinin başladığı iddia edildi. Tarafların, 'Hayrettin ile Kaos Show' programı ve 'Kaos Night' adlı canlı sahne etkinliğinin hayata geçirilmesi için sözlü olarak anlaştıkları belirtildi. Dilekçede, "Sözlü anlaşmaya göre tüm gelirler yüzde 50/50 olmak üzere eşit ortaklık modeli benimsenmiştir. Programın tüm organizasyonu Sinerji Medya tarafından üstlenilmiştir" denildi. Geçtiğimiz günlerde adliyeye gelen ünlü komedyen, "Programın tüm organizasyonunu yapıp sunuyorum, kendi YouTube kanalımda yayınlanıyor. Tüm haklar bana aittir, markası da Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde adıma tescillidir. Sinerji Etkinlik şirketiyle aramda yapımcılık sözleşmesi yapılmadı. Hiçbir hakkımı sözlü veya yazılı bu şirkete devretmedim" dedi.





'KENDİSİNİ MENAJERİM OLARAK TANITMIŞ'

ŞİRKETLE yaşadığı anlaşmazlığın nedenini de anlatan Hayrettin, şirket yetkilisinin kendisinden habersiz para aldığını iddia etti. Ünlü komedyen ifadesinde, "Şikayetçi tarafından yapılan katkı asla ve asla iddia edildiği gibi yapımcılık işi değildir. Hatta ilgili şirket yetkilisinin bazı yerlerde kendisini benim menajerim olarak tanıtıp bilgimiz dışında ödeme aldığını öğrendikten sonra kendisiyle tüm ilişkilerimi sonlandırdım. Bilgim dışında alınan paranın tahsili için icra takibi başlattım. Amacı, borcunu ödememek için baskı kurmak ve malzeme çıkarmak. Bir yayında, açıklamada veya sohbette şirket adının anılması, yalnızca hizmet aldığım bir firmanın adının geçmesinin yapımcılık ile hiçbir ilgisi yoktur" dedi. Hayrettin, ifade işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör