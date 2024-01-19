Örümcek Adam 1.4 milyon dolara satıldı

FİLM uyarlamaları büyük hasılatlar elde eden Örümcek Adam çizgi romanına da rekor satış gerçekleşti. Dünyada sadece iki kopyası bulunan 'Örümcek Adam' çizgi romanı, yeni bir alıcı tarafından satın alındı. İlk kez Mart 1963'te basılan bu nadir baskı, düzenlenen müzayede ile 1.4 milyon dolara alıcı buldu. Geçen yıl, aynı çizgi romanın bir diğer ilk baskısı 521 bin dolara satılmıştı. Yakında bir başka ses getirecek satışa imza atmaya hazırlanılıyor. Bu sefer, Clark Kent'in hikayesinin başlangıç sayısı olan 'Superman No 1' nadir kopyasıyla 2.34 milyon dolara satışa sunulacak. DC Comics tarafından 1939 yılında yayınlanan bu sayı, kahramanın solo serisinin ilk sayısı olma özelliğini taşıyor ve tek bir kahramana adanmış ilk çizgi roman olarak öne çıkıyor.