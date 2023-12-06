Osman Bey: “Bu hak ile batılın savaşı!”

Kuruluş Osman'ın 139. Bölümünde Osman Bey, Yakup Bey'leri Karacelâsun'un elinden kurtardı. Osman Bey, Yakup Bey'e "Bu, hak ile batılın savaşıdır. Bin yıldır var, bin yıl da olacak. Bunun kazananı da İslâmiyet olacak!" diyerek derdinin İslâm davası olduğunu ifade etti. Osman Bey, karşısına kim çıkarsa çıksın ezip geçeceğini, Moğollarla savaşacaklarını söyleyerek diğer Türkmen Beyleri'nin desteğini aldı.

Karesi Bey, Osman Bey'i haklı bulduğunu şu sözlerle dile getirdi: "Kaç nesil savaşlarda, yollarda telef olduk. Kaçacak yerimiz kalmadı! Gayrı bu varlık savaşıdır. Onun için Osman Bey haklıdır! Onu suçlamak beyhude! Bırakalım da onun dediği olsun!" Yakup Bey ise Osman Bey ve Karesi Bey'in bu çıkışı sonrasında beylerinin kelamını dinlediğini ve bundan sonraki hamlelerinin ne olacağını sordu. Osman Bey ise "Beylerin ve alpların kanının döküldüğü bu toprakları vatan eyleyeceğiz ve bunu ilelebet koruyacağız!" şeklinde karşılık verdi.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 139. Bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.