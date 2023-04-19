Kuruluş Osman'ın 122. Bölümünde; Osman Bey ve Nayman'ın orduları savaşırken bir anda İlhanlı Devleti'nin Komutanı Bagatur, nökerleriyle birlikte geldi. Bagatur'un gelişi iki orduyu da durdurdu.

Komutan Bagatur, Cengiz Han'ın mührünün kendisinde olduğunu ve Nayman'ın teslim olmasını söyledi. Mührün Bagatur'da olduğunu gören Nayman'ın nökerleri Bagatur'a biat etti. Tek başına kalan Nayman, mücadele etse de Bagatur tarafından tutuklanarak Tebriz'e götürülmek üzere yola çıktı.

Yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın; yönetmenliğini Ahmet Yılmaz'ın ve başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın 122. bölümü seyirciden yoğun ilgi görürken, sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasında yer aldı.

Osman Bey'in planı kusursuz işledi! Nayman tutuklandı! | Video