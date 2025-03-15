Teknik direktör Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan Turan, beslenme düzeniyle ilgili açıklamalarda bulundu. 44 kilo olan Turan, "Her zaman sağlıklı beslenmiyorum. En sevdiğim yemek cheese burger. Hataylının kızı olarak domates salçası olmazsa olmazım. Osmanlı yemekleri yiyerek büyüdüm. Ağır yemekleri de severim. Hafif beslenen kiloma dikkat eden biri değilim. Ben de herkes gibi patates çok severim. Kızarma, kumpir bayılarak yerim. 44 kiloyum. Ama yapısal olarak bu kilodayım. Boyum 1.60 olduğu için dengeliyorum" dedi. Turan, sözlerine şöyle devam etti: "Günde 2 öğün besleniyorum. Sabah kahvaltısı yapıyorum. Yoğurt gibi ara öğünler yiyorum. Her gün yumurta tüketirim. En geç akşam yemeğimi 17.00'de yiyorum. Saat 9.30'da uyuyorum. 6.00'da kalkıyorum. Çocuklardan 1 saat önce yemeğimi yemiş oluyorum ama mutlaka olarak masaya oturuyorum."