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Giriş Tarihi: 2.11.2026

Otel yönetimine ‘izinsiz fotoğraf’ suçlaması

Ünlü model ve içerik üreticisi Melike Güldü, otel odasında havluya sarılı şekilde çektirdiği fotoğraflarını izinsiz şekilde kullandıkları iddiasıyla Karaköy’deki JW Marriott Bosphorus’a tazminat davası açtı. Görsellerinin kurumsal tanıtım amacıyla kullanılmasının kişilik haklarına saldırı olduğunu öne süren Güldü, 310 bin tazminat istiyor

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Sema DEMİR Sema DEMİR
Otel yönetimine ‘izinsiz fotoğraf’ suçlaması
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Model ve içerik üreticisi Melike Güldü, iddiaya göre fotoğrafçı Ayça B. ile profesyonel fotoğraf çekimi yapmak için anlaştı. Çekim için Karaköy'deki JW Marriott Bosphorus Hotel'i seçen Ayça B., 23 Ocak 2025 tarihinde Güldü'nün otel odasında havluya sarılı şekilde verdiği pozlarla fotoğraf çekimini gerçekleştirdi.

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İddiaya göre Güldü daha sonra otelin kurumsal sosyal medya hesabından fotoğraflarının değişik tarihlerde paylaşıldığını gördü. Kendisinden izin alınmadan ve herhangi bir ücret ödenmeden fotoğraflarının paylaşılması üzerine fotoğrafçı ile irtibata geçti. Ayça B. de fotoğrafların ticari amaçla kullanılacağına dair kendisine hiçbir şekilde bilgi verilmediğini söyledi.

'SEKTÖRDEKİ İTİBARIM ZEDELENDİ' İDDİASI
GÜLDÜ, görsellerini izinsiz şekilde kurumsal tanıtım amacıyla kullandığı iddiasıyla otele 310 bin liralık maddi ve manevi tazminat davası açtı. Avukat Alican Duran ise dava dilekçesinde şunları söyledi: "Şikayet sonrası paylaşımlar kaldırıldı. Ama bu durum izinsiz ticari kullanımın gerçekleştiği gerçeğini ve kullanım nedeniyle doğan maddi ve manevi zararı ortadan kaldıramaz. Müvekkilimin sektördeki itibarı zedelenmiştir. Otel, Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na aykırı davranmıştır" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Otel yönetimine ‘izinsiz fotoğraf’ suçlaması
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