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Giriş Tarihi: 31.10.2026 10:07 Son Güncelleme: 31.10.2026 10:27

Oyuncu Bahar Şahin'den "platonik aşığım" açıklaması! "Beni story atsana görsün..."

Ünlü oyuncu Bahar Şahin'in canlı yayındaki "platonik aşk" itirafı sosyal medyayı adeta salladı! Sarp Bozkurt'la diyalogu gündem olan oyuncu, kalbini kime kaptırdığını öyle bir yöntemle belli etmeye çalıştı ki duyanlar kulaklarına inanamadı.

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Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...
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"Zalim İstanbul", "Gülümse Kaderine", "Hiç" gibi dizilerdeki başarılı performansıyla geniş bir hayran kitlesine ulaşan genç ve yetenekli oyuncu Bahar Şahin, özel hayatıyla ilgili yaptığı son açıklamayla gündeme bomba gibi düştü.

Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

Sarp Bozkurt'la oldukça samimi ve eğlenceli anlar yaşayan Şahin, sohbetin koyulaştığı bir anda bombayı patlattı. Kalbinin boş olmadığını ancak durumun tamamen "platonik" olduğunu itiraf eden güzel oyuncunun sözleri, stüdyodakileri ve ekran başındakileri şaşkına çevirdi.

Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

"BENİ STORY ATSANA, GÖRSÜN!"

Program sunucusu ve yakın arkadaşı Sarp Bozkurt'a "Ben birine aşık oldum ama platonik vallahi" diyerek içini döken Bahar Şahin, işin daha da ilginç kısmını şu sözlerle açıkladı: "Sen takip ediyorsun onu." Bu beklenmedik bilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bozkurt, "Ne diyorsun?" diyerek tepki verdi.

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Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

Ancak asıl bomba, Bahar Şahin'in sosyal medya üzerinden planladığı taktikti.

Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

Aşık olduğu kişinin dikkatini çekmek için Sarp Bozkurt'yan yardım isteyen Şahin, "Beni bugün story (hikaye) atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diye, görsün beni. Olur mu?" sözleri, hem güldürdü hem de ilgi çekti.

Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

"HABERİ YOK, HİÇ!"

Sarp Bozkurt'un "Şimdi mi?" şeklindeki şaşkın sorusuna büyük bir heyecanla karşılık veren Bahar Şahin, planının tıkır tıkır işlemesini istiyordu.

Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

Sohbetin devamında aralarındaki takipleşme durumuna da değinen Şahin, "Bir baktım Sarp abiyle takipleşiyorum" diyerek tesadüflerin nasıl da üst üste geldiğini anlattı.

Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

Sarp Bozkurt'un "Tamam, haberi yok yani?" şeklindeki teyidine "Yok, hiç" diyerek karşılık veren Şahin, platonik aşkının gizliliğini koruduğunu bir kez daha vurguladı.

Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

Bahar Şahin'in bu cesur ve bir o kadar da sevimli itirafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Oyuncu Bahar Şahin’den platonik aşığım açıklaması! Beni story atsana görsün...

Güzel oyuncunun kime platonik aşık olduğu ise magazin kulislerinde merak konusu olmaya devam ediyor.

Haber Girişi Aybike Şahin - Editör

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Oyuncu Bahar Şahin'den "platonik aşığım" açıklaması! "Beni story atsana görsün..."
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