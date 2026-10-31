Oyuncu Bahar Şahin'den "platonik aşığım" açıklaması! "Beni story atsana görsün..."

Aşık olduğu kişinin dikkatini çekmek için Sarp Bozkurt'yan yardım isteyen Şahin, "Beni bugün story (hikaye) atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diye, görsün beni. Olur mu?" sözleri, hem güldürdü hem de ilgi çekti.