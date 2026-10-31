Oyuncu Bahar Şahin'den "platonik aşığım" açıklaması! "Beni story atsana görsün..."

Sarp Bozkurt'la oldukça samimi ve eğlenceli anlar yaşayan Şahin, sohbetin koyulaştığı bir anda bombayı patlattı. Kalbinin boş olmadığını ancak durumun tamamen "platonik" olduğunu itiraf eden güzel oyuncunun sözleri, stüdyodakileri ve ekran başındakileri şaşkına çevirdi.
"BENİ STORY ATSANA, GÖRSÜN!"
Program sunucusu ve yakın arkadaşı Sarp Bozkurt'a "Ben birine aşık oldum ama platonik vallahi" diyerek içini döken Bahar Şahin, işin daha da ilginç kısmını şu sözlerle açıkladı: "Sen takip ediyorsun onu." Bu beklenmedik bilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen Bozkurt, "Ne diyorsun?" diyerek tepki verdi.
Ancak asıl bomba, Bahar Şahin'in sosyal medya üzerinden planladığı taktikti.
Aşık olduğu kişinin dikkatini çekmek için Sarp Bozkurt'yan yardım isteyen Şahin, "Beni bugün story (hikaye) atsana görsün. Çek. Görsün beni. Etiketle, Bahar Şahin diye, görsün beni. Olur mu?" sözleri, hem güldürdü hem de ilgi çekti.
"HABERİ YOK, HİÇ!"
Sarp Bozkurt'un "Şimdi mi?" şeklindeki şaşkın sorusuna büyük bir heyecanla karşılık veren Bahar Şahin, planının tıkır tıkır işlemesini istiyordu.
Sohbetin devamında aralarındaki takipleşme durumuna da değinen Şahin, "Bir baktım Sarp abiyle takipleşiyorum" diyerek tesadüflerin nasıl da üst üste geldiğini anlattı.
Sarp Bozkurt'un "Tamam, haberi yok yani?" şeklindeki teyidine "Yok, hiç" diyerek karşılık veren Şahin, platonik aşkının gizliliğini koruduğunu bir kez daha vurguladı.
Bahar Şahin'in bu cesur ve bir o kadar da sevimli itirafı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.