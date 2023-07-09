Oyuncu çiftin düğününe ünlü akını

ATVdizisi Kuruluş Osman'da 'Cerkutay' karakterini canlandıran Çağrı Şensoy ile meslektaşı Buse Arslan, Bolu'da dünya evine girdi. Gölet kenarındaki alanda çiftin nikahınaekibi de katıldı. Şensoy ve Arslan'ın peri masalı gibi gerçekleşen düğününde ana kamp alanı konuklar için kapatılmıştı.Çiftin şahitleri arasında Yeşim Ceren Bozoğlu ile İmer Özgün vardı. 'Kuruluş Osman' ekibinin tam kadro yer aldığı gecede Burak Özçivit, Berk Oktay, Yıldız Çağrı Atiksoy, Didem Balçın, Seray Kaya, Burak Çelik, Burç Kümbetlioğlu, Gülçin Hatıhan, Yiğit Uçan ve Salih Bademci gibi isimler vardı. Düğünde sahneye çıkan orkestra eğlenceyi doruğa çıkardı. Geceye önce Türkçe şarkılarla başlandı.Sezonun yorgunluğunu atan oyuncular pisti bir an olsun boş bırakmadı. Bir ara Kuruluş Osman ekibi, sahneye çıkıp dans etti. Fidayda şarkısında arkadaşlarına katılan Özçivit, damat ve gelinle karşılıkla oynadı. Gecenin en eğlenceli ismi ise Salih Bademci oldu. Ara ara mikrofonu eline alan oyuncu, herkesi güldürdü.