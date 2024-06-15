Oyuncu ölene kadar oyuncudur

Atv'nin yeni yarışması Alan ile ekranlarda yerini alan Oktay Kaynarca, yoğun geçen çekimlerin ardından Bodrum tatiline çıktı. Kardeşi Meryem Kaynarca ve annesi Nursel Kaynarca ile gazetecilerle bir araya gelen usta isim, "Dizi bitti, ertesi gün yarışma çekimlerine girdik. 8 günlük yoğun bir tempoyla çalıştık onu da bitirdik. Biter bitmez kendimi Bodrum'a evime attım. Burada da rahat durmuyorum yeni sezon için yapacağım işlerle ilgili planlamalar yapıyorum. Bayramdan sonra da İstanbul'a geri döneceğim zaten" diyerek tatilin kısa süreceğini söyledi.