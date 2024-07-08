Oyuncu Sarp Apak mahkemelik oldu: Kirayı bilirkişi belirleyecek

2010 yılında evini kiraya veren oyuncu Sarp Apak, kiracısı ile 3 bin lira karşılığında anlaştı. Özellikle son iki senedir konut satışlarındaki artış kiralara da yansıyınca ünlü oyuncu kiracısına zam yapmaya karar verdi. Ancak evde oturan kiracı istenilen zammı kabul etmeyince taraflar mahkemelik oldu. Sarp Apak avukatı aracılığıyla Sulh hukuk Mahkemesine verdiği dilekçesinde kiracısının bulunduğu konuma göre çok aşağıda kira ödediğini bu nedenle mahkemenin kira tespitinde bulunmasını talep etti.Söz konusu dairenin Sarıyer'in lüks sayılan bir yerinde site içerisinde bulunduğuna dikkat çeken Apak yaptıkları araştırmada aynı sayılan dairelerin ortalama 45-65 bin lira değerinde kiraya verildiğini ancak kiracısının kendisine 12 bin 500 lira ödeme yaptığını belirtti. Bölgenin en güzel siteleri arasında yer alan dairesinin içinde spor kompleksi, otopark gibi ayrıcalıkların da bulunduğuna dikkat çeken oyuncu enflasyon artışıyla birlikte zam yapma zaruretinin doğduğunu ifade etti. Dilekçenin devamında bölgede rayiç kira bedeli araştırması yaptıklarını belirten Apak, kiracısının son olarak 2022 yılında 10 bin lira kira ödediğini, noter aracılığıyla yapılan ihtarda bu bedelin 35 bin lira olması için talepte bulunduğunu ancak kiracının 12 bin 500 liralık kira bedeli yatırdığını belirtti. Bu nedenle mahkemenin kira tespiti yapmasını talep eden ünlü oyuncu sorunun çözülmesini talep etti. Mahkeme kira tespiti için dosyaya bilirkişi atanarak rayiç bedel çıkarılmasına karar verdi.