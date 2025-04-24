Oyuncu Yavuz Çetin 65 yaşında kansere yenik düştü!

Dizi ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden, aynı zamanda şair kimliğiyle de bilinen Yavuz Çetin, 65 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir kanser tedavisi gören Çetin'in vefat haberi, ailesi tarafından sosyal medya hesabı üzerinden duyuruldu. Acı haber, sanat camiası başta olmak üzere onu tanıyan herkesi yasa boğdu.

Memleketi Amasya'da uzun yıllar Resim Öğretmenliği yaptıktan sonra çeşitli sinema filmleri ve dizilerde rol alıp şiirler kaleme alan Çetin evli ve 2 çocuk babasıydı.

Oyunculuğa 1979 yılında "Fırat" adlı sinema filmiyle başlayan Çetin, hem sinema hem de televizyon dizilerinde birçok karaktere hayat verdi.

Özellikle 2012-2015 yılları arasında dört sezon boyunca rol aldığı "İki Dünya Arasında" dizisindeki Osman Demir karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Son olarak "Adını Sen Koy" dizisinde Hilmi Yılmaz karakteriyle ekranlara gelen Çetin, "Siccin" serisi, "Pars: Kiraz Operasyonu", "Kolpaçino", "Kurtlar Vadisi", "Kaybolan Yıllar" gibi pek çok yapımda rol aldı. Aynı zamanda edebiyata da ilgisi bulunan Çetin, şiirler kaleme aldı.

Cenazesi bugün Sultan II. Bayezid Camii'nde öğle namazını müteakip düzenlenecek cenaze töreninin ardından Tekirdede Mezarlığı'nda defnedilecek.