RAPÇI Çakal ve Nilsu Berfin Aktaş'ın oynadığı 'Aşk Sadece Bir An' filminin galası gerçekleşti. 'Aşk Sadece Bir An' yazılı mendillerin dağıtıldığı galada filmi izleyen davetliler salondan gözleri yaşlı çıktı.

Galaya katılanlar arasında İbrahim Tatlıses, Muazzez Ersoy, Şafak Sezer, Ali Poyrazoğlu, Erdal-Zeynep Özyağcılar, Aslı Bekiroğlu, Deniz Seki, Fatma Toptaş, Oya Başar, Metin Özülkü, Tuğba Özerk, Pınar Aylin, Murat Başaran, Aslı Turanlı da vardı. İlk kez oyunculuk deneyimi yaşayan Çakal, "İlk deneyimim güzel giden müzik kariyerimde büyük bir riskti. Kabul etme süreci gergin geçse de Nilsu ve Polat (Yağcı) abi beni ikna etti. Oyunculuğu sahne kadar sevdim" dedi.