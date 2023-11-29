Öz çiftini lüks paylaşımları ele verdi

Lüks yaşantılarını sosyal medyada sergileyen fenomenler kara para aklama soruşturmasının baş şüphelileri oldu. Doktor Tayyar Öz ve fenomen eşi Özlem Öz de İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından mercek altına alındı. Başsavcılık çift hakkında 'Resmi belgede sahtecilik', 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizlemek' ve 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma başlattı.Emniyet, çift hakkında bir araştırma raporu düzenledi ve savcılığa gönderdi. Bu raporda çiftin sosyal medyadaki paylaşımları, lüks paylaşımları ve haklarında çıkan haberler yer aldı. Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine hazırlanan araştırma raporu savcılığa bildirildi. Savcılık bu durum üzerine 24 Kasım'da soruşturma başlatarak çiftin gelir durumunu incelemeye aldı. MASAK ve maliyeden rapor istedi.